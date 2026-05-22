- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ರ King Movie ಲೀಕ್: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮಾಂಡ್- ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ರ King Movie ಲೀಕ್: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮಾಂಡ್- ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಲೀಕ್ ಆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿನಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ರಚಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಹವಾ
ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇವರ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು, ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಐ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ
ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆದ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮಿನಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುತೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಐನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೋರಾಟ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೋರಾಟ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಕಿಂಗ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಐ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಭರಿಸಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ವೈರಲ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ರಂತಹ ನಟರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೋರಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ
"ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೆಟ್ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಉಳಿದಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.