ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಸುನಾಮಿ: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದ ದಾಖಲೆಗಳು! 65 ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಮುಗಿಯದ ಕ್ರೇಜ್!

ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್‌' (Dhurandhar 2: The Revenge) ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 65 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ!

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಧುರಂಧರ!

ಕೇವಲ 225 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಇಂದು ಗಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಳೆದ 65 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1,798.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 1,372 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲೂ 426 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದಂಗಲ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಬಂತು ನಡುಕ!

2016ರಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ದಂಗಲ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ! ಸರಿ ಸುಮಾರು 5,24,278 ಶೋಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.

ಓಟಿಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು 'ಧುರಂಧರ್' ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಓಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ?" ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಿನಿಕ್ರೇಜಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರುವ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ (Hotstar) ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಿಯಲು, ಹಾಗೂ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ. 65 ದಿನಗಳ ಈ ಓಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ!