ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾದ ಸಾವು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗೇಲಿ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದೂ ತ್ರಿಶಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಶಾಲಾ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗೇಲಿ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಕುರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು
‘Inside Thoughts Out Loud’ ಎಂಬ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾನು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಆಗಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 4 ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ನಿಧನರಾದರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ದತ್
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತ್ರಿಶಾಲಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ತ್ರಿಶಾಲಾ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು
ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು ಮತ್ತು ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಸಂದರ್ಶನ
ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳ ಜೀವನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.