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- 18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮನ್ನತ್ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 300 ಕೋಟಿ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮನ್ನತ್ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 300 ಕೋಟಿ, ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
1997ರಲ್ಲಿ 'ಯೆಸ್ ಬಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೋಡಿದ್ದ 'ವಿಲಾ ವಿಯೆನ್ನಾ' ಬಂಗಲೆಯು, ಮುಂದೆ ಅವರ ಸವಾಲಿನಂತೆ 'ಮನ್ನತ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ 18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಈ ಮನೆಯ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಭವ್ಯ ಮನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ 'ಮನ್ನತ್' ಬಂಗಲೆ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಬಾಳುವ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚಿಗುರಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಕನಸು
1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಯೆಸ್ ಬಾಸ್' (Yes Boss) ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಚಾಂದ್ ತಾರೆ ತೋಡ್ ಲಾಂವ್' (Chaand Taare) ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು 'ವಿಲಾ ವಿಯೆನ್ನಾ' (Villa Vienna) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಶಾರುಖ್ರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವು ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್) ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ನೋಡುತ್ತಿರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಈ ಬಂಗಲೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸವಾಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಬರಿ ಹಗಲುಗನಸು ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು.
'ಚಾಂದ್ ತಾರೆ' ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಕನಸು
'ಚಾಂದ್ ತಾರೆ ತೋಡ್ ಲಾಂವ್' ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವು. ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ನಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್ ಅವರ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಸಿಕರ ಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲುಗಳಂತೆಯೇ ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಲದಿಂದ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಸವಾಲು; 'ಮನ್ನತ್' ಆದ 'ವಿಲಾ ವಿಯೆನ್ನಾ'
ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಂಡ ಕನಸು ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಸಾಯಿತು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ 'ಮನ್ನತ್' (Mannat) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
₹18 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹300 ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದ 'ಮನ್ನತ್' ಮೌಲ್ಯ!
ಇಂದು 'ಮನ್ನತ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2001 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
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