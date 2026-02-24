2ನೇ ಪತಿಯಿಂದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಡಿವೋರ್ಸ್? ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಅವರು, ಪತಿ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಸರೆಯಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
2ನೇ ಲೈಫ್
ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪತಿ ಹೇಗೆ ನೆರವಾದರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡನೆಯ ಪತಿಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿಸಿರುವ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ
ವೋಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, "ನಾನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೇ ನಂಬುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನನಗೆ ರಾಜ್ ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ಯಾರು?
ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ "ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್" ನ ಸೀಸನ್ 2 ರ ಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸಮಂತಾ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ
, ಸಮಂತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ "ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ" ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ "ರಕ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಮ್" ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
