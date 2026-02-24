ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಪತ್ನಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಭಾರೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೋರಬಲ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Vicky Kaushal) ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif) ದಂಪತಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗ 'ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್' ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪತ್ನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ವಾರಿಯರ್' ಆಗಿದ್ದ ಕತ್ರಿನಾ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕತ್ರಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಒಬ್ಬ 'ವಾರಿಯರ್' (Warrior) ರೀತಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯ್ತನದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ':
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗ ವಿಹಾನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ಕತ್ರಿನಾ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ 'ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ' ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ 'ಚೀರ್ಲೀಡರ್' (Cheerleader) ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಲು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ಕಿ.
ಬದಲಾದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೀವನ:
ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ 'ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್' ನಟ. ಪೋಷಕತ್ವವು ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಲು ವಿಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಡಿ:
ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿದ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ತಾಯ್ತನದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇತರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.