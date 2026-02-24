ಉದಯ್ಪುರದ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳು, ಕೆರೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ..!
ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆ ವೈಭವ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಡ್' ಜೋಡಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ! ಹೌದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ ಜೋಡಿ:
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಉದಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಉದಯ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿರೋಶ್' ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಪೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್:
ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ (Pool Party) ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಾ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟೇಬಲ್, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 'Virosh' (Vijay + Rashmika) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 25: ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026: ಉದಯ್ಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್:
ಉದಯ್ಪುರದ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ. 'ವಿರೋಶ್' ಮದುವೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.