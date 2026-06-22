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- Actress Samantha ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ; ಬೇಸತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾದ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೊರು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ..
Actress Samantha ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ; ಬೇಸತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾದ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೊರು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ..
Actress Samantha Second Husband: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೊರು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು
ಈ ಹಿಂದೆ ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್’ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ, ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಪರಸ್ಪರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ
ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ' ಮತ್ತು 'ಓಂಕಾರ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2014 ರ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್' ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಲೋ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಂದು ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು
ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಶ್ಯಾಮಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, “ಹತಾಶರಾದ ಜನರು ಹತಾಶೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಪರಿಚಯದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು?
ಈಗ ಅವರು ರೇಖಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾದರೊಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದರು, ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೇ ಇವೆ. ರಾಜ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಾಜ್ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು, ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2023 ರ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ತಾಪ, ಡಿವೋರ್ಸ್
2023 ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಾಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. 2023ರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 2021 ರಲ್ಲಿಯೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2019ರಿಂದ ರಾಜ್, ಸಮಂತಾ ಕೆಲಸ ಶುರು
2019ರಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2’ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆಗಲೇ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 2023ರವರೆಗೂ ಸಮಂತಾ, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್, ಸಮಂತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಮಂತಾ ದೂರ ಆದರು.
ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ
ಸಮಂತಾರಿಂದಲೇ ರಾಜ್, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಜ್ಗೆ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾಗೆ ಈಗ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
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