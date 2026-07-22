'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ x ಕಾಂಗ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಯುವ ಕಿವುಡಿ ನಟಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ (18) ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅಪಘಾತದ ವಿವರಗಳು, ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದರೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಗ್: ದಿ ನ್ಯೂ ಎಂಪೈರ್' (2024) ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಕಿವುಡಿ ನಟಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ (18) ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಹೇಗಾಯ್ತು?
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಇಜಾಮ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 1995 ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರಿದ್ದರು. ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿಯಾದ ವೇಗವೇ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ವಿಫಲವಾದವು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಶುವಾ ಹಾಟಲ್ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಶಾಲೆ
ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕಿವುಡಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇಯ್ಲೀ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕಿವುಡ ಶಾಲೆ' (TSD) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಒಡನಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಲೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಕೇಯ್ಲೀ ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಶುವಾ ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (ASL - ಸಜ್ಞೆ ಭಾಷೆ) ಬಳಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರಲು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಿಂದ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಇರಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಕಾರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೊಡ್ಡತನ ಮೆರೆದಿರುವ ಅವರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ
ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ ತನ್ನ 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (2017) ಕಿವುಡರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 'ಕಾನ್ವೊ' (Convo) ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2021 ರಲ್ಲಿ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ vs. ಕಾಂಗ್' ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಾರಾ ಹ್ಯಾಲಿ ಫಿನ್ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಕಿವುಡ ಬಾಲನಟಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹಳೆಯ ಜಾಹೀರಾತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಯ್ಲೀ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈತ್ಯ ಕಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಜ್ಞೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುವ ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿ 'ಜಿಯಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. 2024 ರ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ x ಕಾಂಗ್: ದಿ ನ್ಯೂ ಎಂಪೈರ್' ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಭರಪೂರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (Saturn Award) ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವೂ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಕೇಯ್ಲೀ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಸಹನಟರು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಬ್ರೌನ್ (ಸಹನಟಿ): "ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಕೇಯ್ಲೀ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಕಾಸ್ಗಾರ್ಡ್ (ಸಹನಟ): "ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಯ್ಲೀ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಚತುರತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಲೀ ಮ್ಯಾಟ್ಲಿನ್ (ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಿವುಡಿ ನಟಿ): "ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಯ್ಲೀ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಯ್ ಕೋಟ್ಸುರ್ (ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ 'CODA' ಚಿತ್ರದ ನಟ): "ಈ ದುರಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೇಯ್ಲೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಕಲಚೇತನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇಯ್ಲೀ ಹಾಟಲ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.