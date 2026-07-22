ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯತಾ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್(Bollywood actor Sanjay dutt) ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ಯತಾ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆ' ಅಂತ ಮನದುಂಬಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಮಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭೋಲೆನಾಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲವ್ ಯೂ, ಮಾಮ್, ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಅಂತಾನೂ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ದಾಂಪತ್ಯ

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ 2008ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಇಕ್ರಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಹರಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ...

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಜೀತ್ ಮೋಹನ್ ವಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ನೈಥಾನಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)