- Home
- Entertainment
- Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
Samantha: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
Samantha ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ ಕೂಡಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯೋದೆ ಇಲ್ಲ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಂತಾ ಯಾವುದೇ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯೋದೆ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಖತ್ ಸದ್ದು
ಸಮಂತಾ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಈಗ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ
ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿದಾಗ ಪಾನೀಯ ನೇರವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗೋದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗೋದು, ಹಲ್ಲು ಸವೆಯೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೋಡಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಂತಹ ಕಡು ಬಣ್ಣದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕುಡಿದರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ಹೊಳಪಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲು ಜುಮ್ಮೆನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದಾಗ ಆಗೋ ನೋವು ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲಾಭವೂ ಇದೆ
ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಪಾನೀಯ ಚೆಲ್ಲದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡಾ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.