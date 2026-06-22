Samantha: ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಯ್ತು ಸಮಂತಾ ಕನಸು: ಅಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾ ಹೇಳಿದ್ದು?
Samantha: ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಯಿತೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್
ತಾಯಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಹಲವು ಬಾರಿ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಕರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಕೊಂಚಮ್ ಟಚ್ ಲೋ ಉಂಟೆ ಚೆಬುತಾನು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ
ತಾನು ಬೇಗನೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ, ತಡವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವೂ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ
ಇದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಮಂತಾ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ
'ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ತಾನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
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