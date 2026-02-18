- Home
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸಲೀಂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ!
ಕೋಮಲ್ ನಹಟಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವಿದೆ, ಅದೇ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಅವನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇ ಅವನ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ?
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಅವನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಎಂಥಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಿತ್ತು?
ಸಲೀಂ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, 'ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರು ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರು ಹಲವು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಭೀರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾಹೀನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಜೊತೆ. ನಂತರ, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜ್ಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯೂಲಿಯಾ ವಂತೂರ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
