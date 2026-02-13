'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ "ಘರ್ ಕಬ್ ಆವೋಗೆ" ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ 'ಕೋರೆ ನಗು' ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಬಂದಂತೆ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು. "ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸೂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ", "ಅವರ ನಟನೆ ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯುವ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ (Varun Dhavan) ಸದ್ಯ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರು ವರುಣ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಿವಾದ?
'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ "ಘರ್ ಕಬ್ ಆವೋಗೆ" ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಮುಖಭಾವ (Expressions) ಮತ್ತು ಅವರ 'ಕೋರೆ ನಗು' (Crooked Smile) ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಬಂದಂತೆ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು. "ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸೂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ", "ಅವರ ನಟನೆ ಅತಿರೇಕವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ವರುಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವರುಣ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿದ್ದರು.
ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಲ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, 'ವರುಣ್, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ನಟ ತಾವಾಗಿಯೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ 'ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್' (Defining Moment)" ಎಂದು ವರುಣ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರಂತೆ. "ವರುಣ್, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಮಗನೇ (I am proud of you Beta)" ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ವರುಣ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದರಂತೆ! ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತು ವರುಣ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು.
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ವರುಣ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ತಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವರುಣ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಆ ನಗು 'ಬದರಿನಾಥ್ ಕಿ ದುಲ್ಹನಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಗುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವೇ ಉತ್ತರ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಗರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಎಮೋಷನಲ್ ನಟನೆಗೆ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದೆ.