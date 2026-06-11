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- 'ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್' ಬದಲು 'ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್; ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈ ನಟ!
'ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್' ಬದಲು 'ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್; ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈ ನಟ!
"ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ರವೀನಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್, "ರವೀನಾ ಅಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್! ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಆ 'ಬಿಸಿಬಿಸಿ' ರಹಸ್ಯ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಲಾಡಿ' ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು 'ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್' ಗರ್ಲ್ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ (Raveena Tondon) ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 11ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' (Welcome To The Jungle) ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar) ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಇಡೀ ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರವೀನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣವೊಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ (Sunset) ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 25 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ! ಆದರೆ ರವೀನಾ ಅವರ 'ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್' ಸೆಟ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರವಿತ್ತು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ರವೀನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ರವೀನಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ದಂಗಾಗಿತ್ತು! ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ರವೀನಾ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಸೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ 'ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯಾನ್' ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರಂತೆ. "ರವೀನಾ ಅವರ ಈ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ಆ ಸೀನ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
"ನಾಯಕಿಯಿಂದ ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿಯವರೆಗೆ!": ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಸ್ಯದ ಚಾಟಿ!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರವೀನಾ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. "ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ರವೀನಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್, "ರವೀನಾ ಅಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ (ರಾಶಾ ತಡಾನಿ) ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರವೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣದ 'ಜಂಗಲ್'
'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಏನು? ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 24ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
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