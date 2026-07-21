- Home
- Entertainment
- Cine World
- 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗುಬಡಿಯುತ್ತೆ!
60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗುಬಡಿಯುತ್ತೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್(Salman khan) ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಭಾಯಿಜಾನ್' ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್(Salman khan) ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಭಾಯಿಜಾನ್' ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಣಿವರಿಯದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3,225 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೂರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹100-150 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗೆ Profit-sharing agreement ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, ಅದರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು. 'ಟೈಗರ್ 3', 'ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಮತ್ತು 'ಸುಲ್ತಾನ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ,ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಟನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 10-12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಗೆ 150-250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿನ್ಕ್ಯಾಶ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Business and brand endorsement agreements
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ₹7-10 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹150-300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಬಟ್ಟೆ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ಯಾನರ್ 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡೆಯ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಸುಮಾರು ₹80-₹100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಯಿವೆ 30-40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 30-40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.