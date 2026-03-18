ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; ನಟಿಯ 'ಪ್ರೊಫೆಶನಲಿಸಂ' ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿದ ಬಾಲಿವುಡ್!
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ:
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಮೈಸ’ (Mysaa) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ದಿ ಹಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್" (ಬೇಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಮೈಸ’ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ 'ಗೋಂಡ್' (Gond) ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ಅಥವಾ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಬೇಟೆ ಆರಂಭ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಈಗ ‘ಮೈಸ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ 'ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್' ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಸಿನಿರಂಗದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ 'ಹಂಟ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
