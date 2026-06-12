Peddi ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಪ್ಪಲಸೂರಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರು?
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಈ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅಪ್ಪಲಸೂರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಜಗ್ಗುಭಾಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಟ ಆಡಿದರು, ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನ ಕೆಲವರು ವಿಪರೀತ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಕರ್ಮ?
ಆದರೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗೀಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಕರ್ಮ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಲಸೂರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳು ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ತೆಲುಗಿನವರಾಗಿದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ' ಎಂದು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.