Silk Smitha ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಯೂ 'ಶಿವರಂಜನಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಯೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುರಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ಸಾವು ಇಂದಿಗೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ನಟಿಯರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಶಿವರಂಜನಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ
ದಾಸರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಟಿಯರು, ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿಯರು 'ಶಿವರಂಜನಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು 'ಶಿವರಂಜನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ತೆರೆಮರೆಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಸುಧಾ ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಂಜನಿ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಂದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಒತ್ತಡದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಾಸರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ದಾಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.