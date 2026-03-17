ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ, ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ!

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ, ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಈ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.

ಹರಿದಾಡಿದ ವದಂತಿಗಳು ನೂರಾರು:

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು "ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸಿಟ್ಟಾದರು" ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಹೇಶ್ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲು ತಿರುಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.

ಸತ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ:

ಗೊಂದಲಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಅಚಂಟಾ ಅವರೇ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ. ಅಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಗರಂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮೂಡಿಬಂತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ‘ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.

