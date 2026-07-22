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- ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೊರಟ ಯಶ್-ರಣಬೀರ್
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೊರಟ ಯಶ್-ರಣಬೀರ್
ಬಹುನೀರಿಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ
ಭಾರತೀಯ ಸಿನೀಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಯಾಣ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಭಾರತೀಯ ನಂಬಿಕೆ, ಆಸ್ಮಿತೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಾಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಗರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಮಾಯಾಣ ಸಿನಿಮಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಗೆ ಯಶ್-ರಣಬೀರ್
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಗೆ ನಟ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ
ಆಯ್ದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಮಯಾಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಮಯಾಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ರಾಮಾಣಯ ಸಿನಿಮಾ
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಯಾಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿತಿಷ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ಮಾ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ರಾಮಾಯಣದ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.
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