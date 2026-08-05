ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಾವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹವಾ ತಗುಲಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಅವರ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರಹದ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!
Sigma Director Jason Sanjay, son of Tamil Nadu CM Vijay Joseph Talk on Kannada Movie: ‘ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್’ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ "ರಾಕಿ ಭಾಯ್" ಹವಾ! ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಮನಗೆದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಮಾತು!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ (Jason Sanjay) ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ತಂದೆಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗಿರುವ 'ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ! ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಂತೆ.
ಜೇಸನ್ ಮನಗೆದ್ದ 'ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಭಾಯ್'!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್, ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ: "ಕೆಜಿಎಫ್" (KGF)!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅಭಿನಯದ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ (Prashanth Neel) ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡದೆ ಇರಲಾರರು. "ಕೆಜಿಎಫ್ ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 'ಮಾಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಹಿಡಿತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಜೇಸನ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಜೇಸನ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವ ಜೇಸನ್ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
'ಸಿಗ್ಮಾ' ಮೂಲಕ ಜೇಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ:
ಇನ್ನು ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು 'ಸಿಗ್ಮಾ' (Sigma) ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಹೀರೊ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ:
2018 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಪರಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಾವಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಹವಾ ತಗುಲಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಅವರ 'ಸಿಗ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ತರಹದ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!