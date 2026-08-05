‘ಕೇವಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ‘ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅನುಭವ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವತಳೆದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಉಡುಪುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿ’ ಎಂದು ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Ramayana costume designers hit back at trolls with a sharp response: 'ರಾಮಾಯಣ' ಟ್ರೇಲರ್: ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣು! ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ 'ಡಿಸೈನರ್' ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ಡೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ್ದೇ ಸದ್ದು!
ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ!
ಟ್ರೋಲಿಗರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ (Sita) ದೇವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ (Lara Datta) ಅವರ ಲುಕ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೇ? "ಏನಿದು ಉಡುಪುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ?", "ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತಾ?" ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿ ಮೀಮ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೌನ ಮುರಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್: ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಶಾಕ್!
ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ರಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ನರುಲಾ ಜೋಡಿ ಈಗ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಹೂರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ:
"ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಥೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಎಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಿಯ ಪಟಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ರಿಂಪಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ!
ಇನ್ನು ಕೈಕೇಯಿಯ ಉಡುಪಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೆಳೆದವರಿಗೆ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ನರುಲಾ ಅವರು ಸಖತ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಆಕೆಯೊಳಗಿನ 'ಮಾತೃತ್ವ'ದ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಆ ದಟ್ಟ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣವು ಕೈಕೇಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ, ಆಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಳೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆಯೂ ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಿ!"
ಕೇವಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. "ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅನುಭವ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವತಳೆದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಉಡುಪುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿ" ಎಂಬುದು ಡಿಸೈನರ್ಗಳ ಮನವಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ! ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.