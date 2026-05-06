- ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ; ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕಾಮೆಂಟ್!
ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವ 'ದಾಸ': ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ! ಆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಬದುಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತರುವ ಏಕೈಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ 'ಮನೆದೇವತೆ':
ಪತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲೆದು, ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದವು! ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು 'ಅತ್ತಿಗೆ' ಹಾಗೂ 'ದೇವತೆ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿ. ಆತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ನಿಮ್ಮಂತಹ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರ ಸ್ತ್ರೀಗಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು... ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ದರ್ಶನ್ ಇವತ್ತು ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು!" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯ!
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, "ಅತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ" ಎಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 'ಮನೆಯೇ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪತ್ನಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು' ಎಂಬ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
