New OTT movies: ಮೇ 5 ರಿಂದ 10ರ ನಡುವೆ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಟಾಡेल सीजन 2
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಡೆನ್ ಜೊತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಸೀಸನ್ 2' ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 6 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ಲವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ'
ತಮಿಳಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 6 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ದಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಮ್ಯಾನ್: ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್'
'ದಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಮ್ಯಾನ್: ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್' ಒಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೈಂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೈ ನಾಯಾ ಥುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಸ್ ಅವರ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 7 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ಡಕಾಯಿತ'
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಆದಿವಿ ಶೇಷ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕ್ಷನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡಕಾಯಿತ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 8 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ವಾಝಾ 2'
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ನಂತರ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ವಾಝಾ 2' ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 8 ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಕಥೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
'ಲುಖೆ'
'ಲುಖೆ' ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ರೈಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಪಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮೇ 8 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ.
'ಭರತನಾಟ್ಯಂ 2'
'ಭರತನಾಟ್ಯಂ 2' ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಕುರುಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಮುರಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇ 8 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 3'
'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 3' ಒಂದು ಟರ್ಕಿಶ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇ 8 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
