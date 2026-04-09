- Home
- Entertainment
- Cine World
Dhurandhar 2 OTT Release: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಡುಗಿಸಿರೋ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್?
Dhurandhar 2 Movie: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
₹1600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' (Dhurandhar 2: The Revenge) ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವಾರಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದರ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.
ಚಿತ್ರದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅದರ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಮಾರು 8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
JioHotstaದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ JioHotstar ಬಳಿ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 2026ರ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಜೂನ್ 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ರಿಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ತಡ?
ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ತಡವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 (IPL).
ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೀಲ್
ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ₹120-150 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.
ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಥೆ
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ (Aditya Dhar) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 5ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
