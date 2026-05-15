- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಜನಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ & ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್.. ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ರಜನಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ & ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್.. ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತದ್ದೇನು ಎಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಅದು 'ವೃತ್ತಿಪರತೆ' ಮತ್ತು 'ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್: ಶಿಸ್ತಿನ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ
ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ 'ಪೆಟ್ಟಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ತಲೈವಾ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ತಡವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಾಳಜಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ," ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್: ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದ ಸಾಧಕರು
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾಸ್ ಹಿರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಳವಿಕಾ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಲೇಸ್, ನೋ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್—ಇದೇ ಅವರ ಮಂತ್ರ. ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ," ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪಾಠ:
"ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್' ಇದ್ದಂತೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮವಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಾನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತಿನಂತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಜನಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಮಾಳವಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.