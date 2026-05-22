ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದರೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಳತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹಣದ ಬೆಲೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಜೀವನವಿದ್ದರೂ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು. ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವಿಸ್ಮಯ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಬದಲು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ, ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪೋಷಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ

ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿನಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು. ಪೋಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ; ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ದೈನಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪದೇಶಕ್ಕಿಂತ, ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ ನೀಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು.