ಮದುವೆ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಮದುವೆಗೆ ಅವಸರ ಮಾಡುವುದು ತಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೋಜೋ ಸ್ಟೋರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮದುವೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಾ, ಸಮಾಜ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.

ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, ತಾವೂ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಜಯಾ ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯದ ಉತ್ತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ನಗುತ್ತಲೇ, 'ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 'ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಈ ಮಾತು ಜಯಾ ಅವರ ನೇರ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ದಾಂಪತ್ಯವು ಪ್ರೀತಿ, ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಯಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಜೋಡಿ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಅದನ್ನು 'ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆದ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ

'ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 52 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 'ಗುಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು 'ಏಕ್ ನಜರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಂದಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದರು.