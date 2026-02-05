ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್: ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು, ಖುಷಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು!
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕನಸಿನ ರಾಣಿ' ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಭ್ರಮ: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದ 'ಕಾಟೇರ' ಬೆಡಗಿ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟಿ, 'ಕನಸಿನ ರಾಣಿ' ಮಾಲಾಶ್ರೀ-ರಾಮು ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ತಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್!
'ಕಾಟೇರ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದವರು ಈ ಡಿಂಪಲ್ ಸುಂದರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಲನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನನಗೆ ಖುಷಿಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಆರಾಧನಾ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಾಧನಾ ಅವರ ಈ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್' ಅಂದರೆ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಮತ್ತು ಆ 'ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಜನ' ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಅತ್ಯಂತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಆಚರಣೆಯು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಾಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಂತೆಯೇ ಇವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ನಗು ಹೀಗೆಯೇ ಸದಾ ಇರಲಿ", "ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳಾಗಿ ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರಾಧನಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಅಂದಹಾಗೆ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್!
