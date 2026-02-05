"ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವಾದ 'ಪಂಡತ್' ಅನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಂಚದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಹಾನಿ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ (Manoj Bajpayee) ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಘೂಸ್ಖೋರ್ ಪಂಡತ್' (Ghooskhor Pandat) ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಜೋಡಿಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಂಡತ್' (Pandat) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 'ಘೂಸ್ಖೋರ್' (ಲಂಚಕೋರ) ಎಂಬ ಹೀಯಾಳಿಕೆಯ ಪದದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿವಾದ:
ವಕೀಲ ವಿನೀತ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವಾದ 'ಪಂಡತ್' ಅನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಂಚದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾನಹಾನಿಯಲ್ಲದೆ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ (Hate Speech) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲ ಅಶುತೋಷ್ ಜೆ. ದುಬೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂಡಿತ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದಿಲ್ಲ? ಇದು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ:
ಶುಭಂ ತಿವಾರಿ ಎಂಬುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆಣಕುವಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಓಟಿಟಿ (OTT) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್, ಈಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಘೂಸ್ಖೋರ್ ಪಂಡತ್' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.