ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮರ ಕಲೆ 'ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು' ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಆ ದೈವಿಕ ನಡಿಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲರಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಶ್ರೀರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತರಬೇತಿ:
ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆಯೇ? ಆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನಿಲ್ಲುವ ಭಂಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ತಯಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ 'ಕಲರಿ' ಕಲಿತ ಮಹೇಶ್:
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮರ ಕಲೆ 'ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು' ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. "ನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ದೈವಿಕ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲರಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಸರತ್ತು!
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂತಹುದು ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ (Track and Field) ತಂಡದ ಜೊತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ! ಓಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. "ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ:
'ವಾರಣಾಸಿ' ಕೇವಲ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಕುತೂಹಲ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ!