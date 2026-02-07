- Home
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ (Arjun Kapoor) ಸದ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, "ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಮ್ಮ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಮಿಡಿದಿವೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ (Malaika Arora) ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.
2018 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾರ್ಟ್ (Red Heart) ಎಮೋಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರವೂ ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕಾಂಗಿತನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಗಳೇ ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಿ ಬಿವಿ' ಎಂಬ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಂವಹನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
