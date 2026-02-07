"ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಬಂದರೂ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡಿ..

ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯ ರಿಷಬ್‌ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ! 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ 'ಕಿರಿಕ್' ಜೋಡಿಗಳಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rakshit Shetty) ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಟ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಒಬ್ಬರು 'ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್'. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಷಬ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದೂ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ!

ಇತ್ತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ' ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ (Kantara: Chapter 1) ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ರಿಷಬ್ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ರಿಷಬ್‌ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ, ಮನೆಮಂದಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಾಲೇಜು ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ, ನಿರೂಪಕರ ಮಾತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್-ರಕ್ಷಿತ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

"ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಬಂದರೂ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ 'ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್' ಮತ್ತು 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

