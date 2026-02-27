- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ! ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಮಣಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ! ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಮಣಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಲೇಖನವು ಫ್ಲರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆದ ಆ ನಟಿಯರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಟಿಮಣಿಗಳ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ನಟಿಮಣಿಯರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿಗಳ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಇವರೇ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ - ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Kareena Kapoor)
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ - ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವೇ. ಆದರೆ ಸೈಫ್ ಮೊದಲು, ಕರೀನಾ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು 'ಫಿದಾ' (2003) ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಸೈಫ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai)
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಗಳು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 2001 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone)
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಬಂಧ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2012 ರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ(Anushka Sharma)
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ. 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' (2010) ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಣವೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು (Bipasha Basu)
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು 1996 ಮತ್ತು 2002 ರ ನಡುವೆ ಡಿನೋ ಮೋರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2002 ಮತ್ತು 2011 ರ ನಡುವೆ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆ ಹರ್ಮಾನ್ ಬವೇಜಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಬಿಪಾಶಾ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra)
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2009 ರ 'ಕಾಮಿನೇ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಶಾಹಿದ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹರ್ಮನ್ ಬವೇಜಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty)
1994 ರ ಮೇನ್ ಕಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿದರು, ಆದರೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ (Karishma Kapoor)
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. 'ಹಾನ್ ಮೈನೆ ಭಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif)
2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂನ್ ಕಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.