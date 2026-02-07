- Home
- ಮದ್ವೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮದ್ವೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ರಾಣಿ-ಆದಿತ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಈ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆ 'ಮಿಸ್ಟರಿ' ದಂಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
12 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಒಂದೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ! ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆ 'ಮಿಸ್ಟರಿ' ದಂಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಕುತೂಹಲ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಮ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ದಂಪತಿಯ ಮದುವೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ!
ಆ ನಿಗೂಢ ಜೋಡಿ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸುಂದರಿ' ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ (Rani Mukerji) ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ (Aditya Chopra). 2014ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಮದುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ!
"ಆದಿತ್ಯ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು, 'ನೋಡು ಕರಣ್, ಇಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೊಣೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ಕರಣ್ ನಗುತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣದ '2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವಂತಾಗಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನ್ನ ಪತಿ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 25ನೇ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾದರೂ ಫೋಟೋ ನೋಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ, ನೋಡೋಣ!" ಎಂದು ರಾಣಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ರಾಣಿ-ಆದಿತ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಈ ನಡೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
