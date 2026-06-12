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- ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 'ಅವರಲ್ಲಿರೋ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾರಣ; ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 'ಅವರಲ್ಲಿರೋ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾರಣ; ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್
"ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಗನಾ, "ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು?" ಎಂದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕ್ವೀನ್' ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿವಾದಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನೇರ ಹಾಗೂ ಖಡಕ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಗುರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು!
ಸದ್ಯ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ನೂತನ ಚಿತ್ರ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' (Bharat Bhhagya Viddhaata) ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (Targeting) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಆರೋಪ:
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಗನಾ, "ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು?" ಎಂದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕಂಗನಾ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರಾ ಪ್ರೇಮವಿದೆ (Inme thoda Pakistan prem hai). ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರುವುದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅದನ್ನೇ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಮುಖ:
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದಾಗ ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ:
ಕಂಗನಾ ಅಭಿನಯದ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರವು ಮನೋಜ್ ತಪಾಡಿಯಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 26/11ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುಮಾರು 400 ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ನರ್ಸ್ಗಳ ವೀರಗಾಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, ಸ್ಮಿತಾ ತಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಈಶಾ ಡೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ಈ 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೇಮ'ದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕಂಗನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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