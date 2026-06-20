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- Cocktail 2 Controversy: ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಳಿಕ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ?
Cocktail 2 Controversy: ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಳಿಕ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ?
Kriti Sanon: ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೊಸ ವಿವಾದ
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊಸ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್' ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರು
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಪ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಶಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಮಾನದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಟಿಯರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ನಟಿಯ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಬಿಕಿನಿ ಶಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ವಿವಾದದೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ದೃಶ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು, "'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದವರೇ ಈಗ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಇರಬಾರದಿತ್ತು
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಇರಬಾರದಿತ್ತು. ನಾವು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಂಗಲ್ಗಳು ನನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ತಾರಾಗಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ, ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹13.50 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹20.20 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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