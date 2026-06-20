- Home
- Entertainment
- Rashmika Mandanna: 3815 ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್: ಏನಿದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
Rashmika Mandanna: 3815 ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್: ಏನಿದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
Rashmika Mandanna: 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊಸತನ ಮೆರೆಯುವ ನಟಿ.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ತಾರೆ
'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊಸತನ ಮೆರೆಯುವ ಈ ನಟಿ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮನವಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ನಲ್ಲಿನ 'ದಿಯಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಗಳಿಸುವ ನಟಿ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪುಷ್ಪ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,742 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, 'ಪುಷ್ಪ' ಮೊದಲ ಭಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 915 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಚಿಕೊಂಡರೆ, 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 809.91 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3,815.11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕಬಲ್, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇದೇ 'ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಫೆಕ್ಟ್'
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.