- Kangana Marriage: ಕಂಗನಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಈ ನಟಿ?
Kangana Marriage: ಕಂಗನಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಈ ನಟಿ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪಟಾಕಿ' ಸುಂದರಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್' ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Kangana Ranaut) ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೇನು ಬರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರುವ ಕಂಗನಾ, ಈ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯಂತೆ ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು "ಮೇಡಂ ಇದು ಸತ್ಯನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ - "ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕಂಗನಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದುಬಿಟ್ರಾ?"
ಆ ಒಂದು ನೋಟ.. ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ 'ಮಂಗಳಸೂತ್ರ' ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದೆ. ಸದಾ ಹಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಂಗನಾ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಕುತೂಹಲದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾ? ಅಥವಾ ಕಂಗನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ 'ರಂಗು' ಬಂದಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಕಂಗನಾ ಎಂಬ ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ರಾಣಿ!
ಕಂಗನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಖತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.
ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಮಾಟ-ಮಂತ್ರದ ಕಥೆ: ನಟ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಪುತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಕಂಗನಾ ಮೇಲೆ 'ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ'ದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು!
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್' ಫೈಟ್: ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ. "ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರೆ, "ಈಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೃತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್, ನೋಟಿಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ 'ನಗು':
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪಾಲಿಟಿಶಿಯನ್ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜೊತೆ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೈ-ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ನಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ "ಹೊಸ ಜೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಯ್ತು" ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ!
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಗನಾ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಇವರೇನಾ ವರ?" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಡವಡವ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಗಿಮಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಗನಾ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ 'ಕ್ವೀನ್' ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
