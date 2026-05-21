ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮೆಗಾ158' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ. ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಜಾರಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ, "ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಾಬು ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ... ನನಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಅಕ್ಕಾಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಾಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು," ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ 158ನೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀನು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಅಣ್ಣನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
'ಮೆಗಾ158' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಬೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, "ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆ #Mega158 ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ," ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮಾನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.