ಕೇರಳದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಷಾಜಿ, 'ಅಪಶಕುನ' ಎಂದು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ 13ನೇ ನಂಬರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. '13 ಒಂದು ಪಾಪದ ನಂಬರ್, ನನಗೆ ಇಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ 13 ನಂಬರ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಕವೇ?

13 ನೇ ನಂಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: 'ಅಪಶಕುನ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 13ನೇ ನಂಬರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳದ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಷಾಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "13 ಒಂದು ಪಾಪದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರದು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ

"ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೂ ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 13ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾರು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು 13ನೇ ನಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

13ನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಷಾಜಿ ಅವರು ಈ 13ನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ 9ನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರು ಆ ನಂಬರ್ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಷಾಜಿ ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ 13ನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಚಿವರೂ ಈ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಚಿವರ ಕಾರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 13ನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು.