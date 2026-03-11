- Home
- ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ; ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು?
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಆ ಕಥೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ನಾಯಕಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ವ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆ ಎಂದಿಗೂ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಯಕಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಗೌರವ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ', 'ವಜ್ರಾಯುಧಂ', 'ಆಖರಿ ಪೋರಾಟಂ', 'ಸುಹಾಗನ್', 'ದೇವತಾ', 'ಪದಹಾರೇಳ್ಳ ವಯಸು', 'ವೇಟಗಾಡು', 'ಮಾಸ್ಟರ್ಜಿ', 'ಜಸ್ಟೀಸ್ ಚೌಧರಿ', 'ತ್ರಿಶೂಲಂ', 'ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲಾ', 'ತೋಫಾ', 'ಫರ್ಜ್ ಔರ್ ಕಾನೂನ್' ಹೀಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. 'ಮಾಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, 'ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಗೌರವ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹೋಟೆಲ್ ಬಾತ್ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರ ಸಾವು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪತಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೇ ಈ ಸಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
