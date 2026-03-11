- Home
ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಛೋಟಾ ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಜಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಡವಾದ 'ವಿಶ್ವಂಭರ'
ಚಿರಂಜೀವಿ ಈಗ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಜಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 'ವಿಶ್ವಂಭರ'
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ವಿವರ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಛೋಟಾ ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಛೋಟಾ ಕೆ ನಾಯ್ಡು
ಹಿಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಅಂಜಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಈಗ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಛೋಟಾ ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಿಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಂಭರ ಬಜೆಟ್ ಲೀಕ್
ಈಗ ಸಿಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಜಿ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಛೋಟಾ ಕೆ. ನಾಯ್ಡು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಈಗೊ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ನಟರ ಮೇಲೆಯೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರಿಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಮೇಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಬಚಾವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
