ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ?
80ರ ದಶಕದ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಶ್ರೀದೇವಿ
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾದವರು ಶ್ರೀದೇವಿ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್
ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ 4 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಜಾನ್ವಿ
ಜಾನ್ವಿ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.
ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ
ಜಾನ್ವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ, ತಾಯಿಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿಗೆ ಮದುವೆಯಾ?
ಜಾನ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "Save the date 29th Oct" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಜಾನ್ವಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.