- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೀಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಇವ್ರು!
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹೀಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಇವ್ರು!
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 'ದೇವರ' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಜಾನ್ವಿ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇನೋ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬುಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಫಿದಾ
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನೇ ಫಿದಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ, ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಅದ್ಭುತ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.