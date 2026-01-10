ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ
"ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಇವರೇ!"
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮೆಚ್ಚುವ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ 77ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದ ಮಗ:
ತಂದೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಮನಕಲಕುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವೇ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿ" ಎಂದು ಬರೆದು ಕಪ್ಪು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಈ ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಳ್ಳು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. 'ಮಗಧೀರ', 'ಜಲ್ಸಾ', 'ಗಜನಿ', 'ಸರೈನೋಡು', 'ಆಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ಮತ್ತು 'ಅನ್ನಯ್ಯ' ಅಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಪುಷ್ಪ 2 ಕಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ:
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಕೆಂಪು ಚಂದನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಈ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ:
ಅಳ್ಳು ಅರ್ಜುನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಪುಷ್ಪ 3' ಸಿನಿಮಾಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.