ಹೌದು.. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ರೂಮರ್ಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಾನ್ವಿ ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ
ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಫೆಲೋ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ
ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ 'ಬಫೆಲೋ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ' ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲ
ಜಾನ್ವಿ 'ಬಫೆಲೋ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಯುವತಿಯರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ
ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ, "ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಸದ್ಯ ಜಾನ್ವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.