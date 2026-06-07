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- ಆ ಹೀರೋಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲೀ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ!
ಆ ಹೀರೋಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲೀ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಟಿಯರನ್ನು "ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ನಟ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮನಗೆದ್ದ ಆ 'ಒಬ್ಬ' ನಟ ಯಾರು? 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ವೀನ್' ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಆ ಮೆಗಾ ಪವರ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಚಲನ. ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು ಈ ಬೆಡಗಿ.
ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಆದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆ ನಟನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಆ 'ಮೆಗಾ' ಸ್ಫೂರ್ತಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಟಿಯರನ್ನು "ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ನಟ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕ್ರೇಜ್:
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವಳು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೆ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಬಿಡುತ್ತಾರಂತೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ 'ಲೇಡಿ ಪವರ್':
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೇವಲ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವರು. ಇಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ 'ನೋ' ಎನ್ನುವ ತಾಕತ್ತು ಇವರಿಗಿದೆ. "ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧ" ಎನ್ನುವ ಇವರ ಬದ್ಧತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್:
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಹದ್ದು!" ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಹತ್ತಾರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
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