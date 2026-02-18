- Home
- ನಯನತಾರಾ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು!
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನುಷ್ಕಾ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಏನಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ನಯನತಾರಾ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
'ಬಾಹುಬಲಿ' ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿ
ನಟಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಚಿತ್ರ 'ಅರುಂಧತಿ'. ಆ ನಂತರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ತಮನ್ನಾ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
'ಬಾಹುಬಲಿ' ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಯುವರಾಣಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಭಲ್ಲಾಳದೇವನಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಯೋಧೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ
ರಾಜಮೌಳಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಯನತಾರಾ ಈ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಯನತಾರಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರ
ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಗ ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾಗೂ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್
ಈ ನಡುವೆ, ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಲಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
